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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53348

В Сумах закончили следствие по делу о 42 псевдоминированиях

В Сумах завершено досудебное расследование по фактам 42 анонимных сообщений о подготовке взрывов в государственных учреждениях города.

Под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по фактам 42 анонимных заведомо ложных сообщений одним лицом в дежурную часть городского отдела полиции, которые осуществлялись в период с октября 2019 по февраль 2020 года, по подготовке взрывов в Центре предоставления административных услуг Сумского городского совета и зданиях судебных органов г. Сумы (ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Признав собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины стороне защиты открыты материалы досудебного расследования и начато ознакомление с материалами, в которых стороной обвинения предоставлен доступ.

Следствие по этому производстве проводилось следователями УСБУ в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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