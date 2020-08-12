«Food Centre-Sumy» одержал первую победу в предсезонных матчах Сегодня, 14 августа, подопечные Ивана Скицко завершили очередной цикл подготовки к старту сезона в чемпионате Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В матче с бронзовым призером первой лиги роменским «Рятувальником» сумчане одержали первую победу на сборах. До этого было две ничьи с тем же «Рят3вальником» и два поражения от столичного «ХИТа».

«Food Centre-Sumy» - «Рятувальник» - 4:2

Голы: Зеленский, 3, Целик, 7, Катеринин, 15 Байцур, 40 - Гайван, 10 Баранник, 13

Напомним, что первый матч нового сезона состоится уже на следующей неделе. Наша команда его сыграет во Львове.