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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06309

«Food Centre-Sumy» одержал первую победу в предсезонных матчах

Сегодня, 14 августа, подопечные Ивана Скицко завершили очередной цикл подготовки к старту сезона в чемпионате Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В матче с бронзовым призером первой лиги роменским «Рятувальником» сумчане одержали первую победу на сборах. До этого было две ничьи с тем же «Рят3вальником» и два поражения от столичного «ХИТа».

«Food Centre-Sumy» - «Рятувальник» - 4:2

Голы: Зеленский, 3, Целик, 7, Катеринин, 15 Байцур, 40 - Гайван, 10 Баранник, 13

Напомним, что первый матч нового сезона состоится уже на следующей неделе. Наша команда его сыграет во Львове.

Спорт Food Centre-Sumy Рятувальник Футзал
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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