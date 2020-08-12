«Food Centre-Sumy» одержал первую победу в предсезонных матчах

В матче с бронзовым призером первой лиги роменским «Рятувальником» сумчане одержали первую победу на сборах. До этого было две ничьи с тем же «Рят3вальником» и два поражения от столичного «ХИТа».
«Food Centre-Sumy» - «Рятувальник» - 4:2
Голы: Зеленский, 3, Целик, 7, Катеринин, 15 Байцур, 40 - Гайван, 10 Баранник, 13
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