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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах пройде акція за створення Мистецького центру імені Олександра Олеся

Творча сесія біля будинку, в якому мешкав Олександр Олесь, пройде 2 вересня.

Ініціативна група творчих спілок, об`єднань, Сумська обласна організація НСПУ, Сумська обласна громадська організація «Паліцинська академія», літературні студії «Літера», «Грань"; Сумська літературно-мистецька студія «Орфей» , молодіжне громадське об`єднання КАП «Булат», «Студія образотворчого мистецтва Бориса Данченка», ГО «ЦРТ та СМ Триторія»,вояж - компанія «Верижиця», Сумське обласне товариство «Просвіта» ім.Т.Г. Шевченка,«Олесеве товариство культури і мистецтва м.Суми» запрошують всіх небайдужих сумчан.

На День м.Суми - 2 вересня 2020 року пропонуємо вийти на Акцію - творчу сесію по створенню Літературного музею - Мистецького центру імені О.Олеся за адресою вул. Петропавлівська,83. Початок о 17:00.

У програмі: виступи поетів, літераторів, митців, пленер на подвір'ї тощо.

Збереження дистанції між людьми та наявність масок обов`язкові.

Досуг Олександр Олесь
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