Пельмени, блины и вареники сумского производителя признали опасными Полуфабрикаты изготавливались в гараже.

Сотрудниками управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было выявлено производство полуфабрикатов замороженных, а именно: блинов с курицей, пельменей, вареников с вишней, вареники с малиной, котлет куриных, котлет рыбных, блинов с начинкой и многие другие полуфабрикатов в гаражах, на мощности, не имеет эксплуатационного разрешения ФЛП Бондаренко С.И., который осуществляет свою деятельность по адресу: г. Сумы, ул. Прокофьева, 7а.

Данный производитель реализовывал эту продукцию как из своего магазина в «гаражах», так и через некоторые магазины города, при этом данное предприятие работало с нарушением требований гигиены и производило продукцию, которая загрязнена болезнетворными микроорганизмами (по результатам лабораторных исследований). Также производилась реализация мяса и мясных продуктов в магазинчиках, киосках и пр. производимого под «маркой» домашнее, а на самом деле произведено на мощностях, которые не имеют эксплуатационного разрешения и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. В ходе лабораторных исследований данная продукция была признана как опасна и уничтожена.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области обращается к жителям области и операторов рынка с просьбой сообщать о фактах выявления реализации продукции произведенной с нарушением требований законодательства. Тел. (0542) 77-90-43, электронная почта: post@dpss-sumy.gov.ua.