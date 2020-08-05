В Ахтырке в ДТП пострадал 17-летний пассажир мопеда

Вызванные на место происшествия правоохранители установили личности двух водителей - за рулем автомобиля находился 53-летний местный житель, мопедом управлял 17-летний парень. Правоохранители изъяли оба транспортных средства и поместили на штрафплощадку.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.1ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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