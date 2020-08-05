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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48311

Избиение охранника собора: в столице задержали нацгвардейца, который уклонялся от приговора суда

Напомним: в октябре 2015 года бывший военнослужащий, будучи пьяным, причинил тяжелые телесные повреждения охраннику Спасо-Преображенского собора. В июне прошлого года суд вынес решение о назначении ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Пострадавший же, после более чем четырех лет пребывания в коме, в мае нынешнего года умер.

Однако обвиняемый, явно не согласившись с приговором суда, подал апелляцию, а при первой же возможности просто сбежал. Правоохранители 25 января 2020 года объявили его в розыск и начали оперативно-розыскные мероприятия.

13 августа сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в области получили оперативную информацию о возможном месте проживания беглеца в Киеве. А сегодня оперативники УКР ГУНП и Белопольского отделения полиции при силовой поддержке бойцов КОРДа его задержали на одной из улиц Дарницкого района столицы.

В ближайшее время задержанного поместят в следственный изолятор, и после завершения соответствующих процедур он будет направлен в одно из учреждений пенитенциарной системы для отбывания определенного ему судом наказания, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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