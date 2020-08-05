Избиение охранника собора: в столице задержали нацгвардейца, который уклонялся от приговора суда Напомним: в октябре 2015 года бывший военнослужащий, будучи пьяным, причинил тяжелые телесные повреждения охраннику Спасо-Преображенского собора. В июне прошлого года суд вынес решение о назначении ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Пострадавший же, после более чем четырех лет пребывания в коме, в мае нынешнего года умер.

Однако обвиняемый, явно не согласившись с приговором суда, подал апелляцию, а при первой же возможности просто сбежал. Правоохранители 25 января 2020 года объявили его в розыск и начали оперативно-розыскные мероприятия.

13 августа сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в области получили оперативную информацию о возможном месте проживания беглеца в Киеве. А сегодня оперативники УКР ГУНП и Белопольского отделения полиции при силовой поддержке бойцов КОРДа его задержали на одной из улиц Дарницкого района столицы.

В ближайшее время задержанного поместят в следственный изолятор, и после завершения соответствующих процедур он будет направлен в одно из учреждений пенитенциарной системы для отбывания определенного ему судом наказания, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.