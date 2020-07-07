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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03321

За нарушение карантина в Сумах патрульные составили 115 админпротоколов

За время карантина 115 административных протоколов составили патрульные за нарушение санитарных ограничений в Сумах.

Об этом рассказал представитель патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб в эфире «Украинского радио: Сумы», пишет Суспільне.

По его словам, все эти материалы направили в суд. «Подавляющее большинство касается водителей маршрутных такси. Нарушителей ждет штраф от 17 до 51 000 гривен», - отметил он.

Перевозчиков-нарушителей будут проверять чаще и строже, добавил он. Делать это будут представители патрульной полиции и специалисты главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Общество Нарушение карантина
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