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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10632

В Сумской ОГА решили готовиться к чрезвычайным ситуациям

Сегодня, 14 августа, в Сумах прошло заседание областной комиссии по вопросам эвакуации.

Заместитель главы Сумской областной государственной администрации Сергей Банников акцентировал внимание собравшихся на необходимости обеспечения надлежащего уровня готовности местного населения к чрезвычайной ситуации, чтобы обезопасить каждого жителя области. В частности, готовность подвальных помещений жилого фонда, учреждений образования и здравоохранения (проведение освещения, установка скамеек и т.п.), которые будут служить простым укрытием для населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Одним из наиболее эффективных способов защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций является его эвакуация, - отметил Сергей Банников. - Поэтому каждый житель Сумщины должен знать, как обезопасить себя и свою семью в случае необходимой эвакуации».

Директор областного Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш сообщил об основных путях организации осуществления эвакуационных мероприятий на уровне районов и городов, в частности: оповещение населения, транспортное обеспечение, проведение информационной работы, направленной на повышение уровня знаний граждан о действиях и правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, взаимодействие органов управления и сил гражданской защиты.

По результатам заседания приняты соответствующие решения относительно надлежащего выполнения мер обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям на территории области.

Общество
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