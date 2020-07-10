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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47237

В Сумах водитель маршрутки предлагал патрульным взятку

Патрулируя улицу Римского-Корсакова, инспекторы зафиксировали нарушение правил обгона водителем маршрутного транспортного средства.

Остановив транспортное средство, инспекторы объяснили 64-летнему водителю причину его остановки. Поняв, что патрульные намерены составить на него административный материал, он предложил «решить вопрос мирным путем». Инспекторы неоднократно предупреждали гражданина об ответственности за предложение неправомерной выгоды, однако водитель настаивал на своем. Более того, он положил денежные средства в папку с документами, которую и передал стражам порядка.

Патрульные сразу же вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, а также составили на гражданина административный материал по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил обгона) КоАП.

Право Взятка полицейскому Нарушение ПДД
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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