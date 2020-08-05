Вчителька з Сум претендує на чверть мільйона гривень

Вчителька з Сумської області, а саме Вікторія Ломака вже на шляху до головного призу премії - чверть мільйону гривень.

Вікторія Ломака працює в Сумській загальноосвітній школі I–III ступенів № 5. Викладає англійську мову.

Вона регулярно користується соцмережами для організації навчального процесу, проводить опитування в Telegram. Стимулює вчити англійську по сторіз королеви Англії та закордонних кумирів в Instagram. Також вчителька допомагає учням спілкуватися з однолітками з інших країн завдяки спільним проєктам на платформі Etwinning Plus.

«Мої інновації полягають у тому, щоб завжди бути в курсі того, що зараз подобається моїм учням, і використовувати їх зацікавлення в освітніх цілях. Вони люблять знімати відоси? Прекрасно. Значить нехай знімають відео на телефони для уроків, конкурсів та проєктів», - каже сумчанка.

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine існує з 2017 року, створена громадською спілкою “Освіторія”. Вчителі, які застосовують інноваційні освітні практики, мають значні досягнення в професійній сфері, виховують громадян світу, цінують свою роботу та яких відзначають колеги й спільнота.

Переможця оголосять у Міжнародний день вчителя, 3 жовтня 2020 року, винагородять призом у 250 000 гривень та ще безліччю корисних та приємних подарунків від партнерів.