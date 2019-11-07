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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21269

Житель Сумщины избил полицейского

В одном из сел Недригайловского района мужчина совершил правонарушение и хотел остаться неразоблаченным. Увидев на пороге дома полицейских, решил доказать свою правоту кулаками.

Получив разрешение суда на обыск домохозяйства 45-летнего мужчины, правоохранители сразу отправились к нему, чтобы проверить его причастность к краже древесины.

Увидев во дворе полицейских, хозяин начал нервничать и вести себя агрессивно. А когда узнал причину их визита, - попытался выхватить документы из рук полицейского.

Участковый пытался прекратить незаконные действия, связанные с сопротивлением, на что мужчина ответил кулаками, причинив телесные повреждения.

Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи квалифицировали его действия по ч. 2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нападение на полицейского
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