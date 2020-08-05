COVID-19 продолжает ставить «рекорды» в Украине По состоянию на утро 15 августа в Украине зафиксировано 1847 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Минздрава, общее количество случаев инфицирования коронавируса в стране достигло 89719. Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской области (254), Киеве (232), Черновицкой (170), Львовской (166), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях. На Сумщине 32 новых случая, всего 815.

Киев, Киевская, Ровенская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«К лидерам добавились регионы, которые еще пару недель назад не давали такой картины по количеству больных. Это и Одесская, и Харьковская области. У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполняемость коек более 50%. На рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область - те области, где мы фиксируем большое количество заболевших, и большое количество людей, которые госпитализируются», - конкретизировал он.