В ДТП под Сумами погиб водитель «копейки»

Правоохранители предварительно установили, что 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 во время движения не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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