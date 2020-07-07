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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43173

В ДТП под Сумами погиб водитель «копейки»

Происшествие произошло сегодня, 15 августа, около десяти утра на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка, неподалеку от села Сад Сумского района.

Правоохранители предварительно установили, что 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 во время движения не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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