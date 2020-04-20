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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46247

В Сумах произошла стрельба из-за ревности: раненый в больнице

Происшествие случилось на одной из улиц Сум. Как установили правоохранители, 36-летний местный житель выстрелило своему давнему в голову из пневматической винтовки.

О ранении на линию «102» сообщили медицинские работники областной больницы. По словам медиков, 35-летний мужчина получил пулевые ранения головы.

Для установления обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и дежурный экипаж патрульной полиции.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных действий работники Сумского отдела полиции установили, что между мужчинами существует давний конфликт из-за ревности. После распития спиртных напитков 35-летний мужчина решил пойти к своему знакомому для выяснения отношений. Однако разговора не получилось. Злоумышленник открыл стрельбу с балкона из пневматического оружия.

Пострадавший с пулевым ранением госпитализирован в больницу.

«В ходе неотложного обыска по месту жительства 36-летнего стрелка полицейские нашли винтовку, снаряженную патронами, - комментирует Евгений Кошелев, вр.и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Сейчас «стрелок» задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. А следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Стрельба
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