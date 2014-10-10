В Конотопе за побег со службы военнослужащему дали один год за решеткой По публичному обвинению военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины осужден военнослужащий одной из воинских частей, которая дислоцирована в Сумской области.

Установлено, что указанный солдат ВСУ в апреле 2018 года самовольно оставил воинскую часть и больше года незаконно отсутствовал на службе.

13.08.2020 года Конотопский горрайонный суд, учитывая все доводы стороны обвинения, военной прокуратуры Сумского гарнизона, признал обвиняемого военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины. По приговору суда он лишен свободы сроком на один год, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.