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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02228

В Конотопе за побег со службы военнослужащему дали один год за решеткой

По публичному обвинению военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины осужден военнослужащий одной из воинских частей, которая дислоцирована в Сумской области.

Установлено, что указанный солдат ВСУ в апреле 2018 года самовольно оставил воинскую часть и больше года незаконно отсутствовал на службе.

13.08.2020 года Конотопский горрайонный суд, учитывая все доводы стороны обвинения, военной прокуратуры Сумского гарнизона, признал обвиняемого военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.  407 УК Украины.  По приговору суда он лишен свободы сроком на один год, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

 
 
Право Дезертирство
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