Сумчане хотят парковку возле универмага "Киев" Горожане предлагают обустроить места для парковки автомобилей у перекрестка ул. Кооперативной и Покровской площади.

Такая петиция появилась 14 августа на сайте местных петиций. «Как известно, в центре Сум есть проблема с местами для парковки авто. Той части, которая может быть использована для парковки авто на ул. Кооперативной, недостаточно, особенно учитывая ежегодное увеличение количества транспортных средств в городе. Из-за постоянного кружения водителей в поисках свободных мест для парковки происходят нарушения ПДД, что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций и опасность как для водителей, так и для пешеходов. Кроме того, при спуске с Покровской площади в сторону «Укртелекома» есть знак «Поворот направо запрещен», который постоянно игнорировался участниками дорожного движения. С установкой вдоль этого участка дорожных сигнальных столбиков ситуация с нарушением ПДД в этом месте исправилась. Также это визуально показало, что на перекрестке ул. Кооперативной и Покровской площади есть свободное пространство, которое может обеспечить до 50 парковочных мест, не нанося при этом вреда существующему порядку движения автотранспорта. Учитывая вышеизложенное, прошу поддержать петицию по устройству парковки авто возле перекрестка ул. Кооперативной и Покровской площади (возле магазина «Укрзолото» и IdeaBank)», - предлагает Оксана Савчук.