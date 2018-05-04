Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05137

Сумчане хотят парковку возле универмага "Киев"

Горожане предлагают обустроить места для парковки автомобилей у перекрестка ул. Кооперативной и Покровской площади.

Такая петиция появилась 14 августа на сайте местных петиций. «Как известно, в центре Сум есть проблема с местами для парковки авто. Той части, которая может быть использована для парковки авто на ул. Кооперативной, недостаточно, особенно учитывая ежегодное увеличение количества транспортных средств в городе. Из-за постоянного кружения водителей в поисках свободных мест для парковки происходят нарушения ПДД, что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций и опасность как для водителей, так и для пешеходов. Кроме того, при спуске с Покровской площади в сторону «Укртелекома» есть знак «Поворот направо запрещен», который постоянно игнорировался участниками дорожного движения. С установкой вдоль этого участка дорожных сигнальных столбиков ситуация с нарушением ПДД в этом месте исправилась. Также это визуально показало, что на перекрестке ул. Кооперативной и Покровской площади есть свободное пространство, которое может обеспечить до 50 парковочных мест, не нанося при этом вреда существующему порядку движения автотранспорта. Учитывая вышеизложенное, прошу поддержать петицию по устройству парковки авто возле перекрестка ул. Кооперативной и Покровской площади (возле магазина «Укрзолото» и IdeaBank)», - предлагает Оксана Савчук.

Общество Парковка
view counter

По тематике

В Сумах снова начали городить парковку возле универмага «Киев»
23.07.2020 20:38

В Сумах снова начали городить парковку возле универмага «Киев»

Сегодня, 23 июля, на перекрестке ул. Кооперативная и Покровской пл. начались работы по обустройству коммунальной парковки....

В центре Сум за 400 тысяч сделают парковку аж на 11 мест
24.10.2019 13:42

В центре Сум за 400 тысяч сделают парковку аж на 11 мест

Первую коммунальную площадку для парковки автомобилей планируют обустроят на перекрестке ул. Кооперативная и Покровской площади....

Экс-мэр Сум раскритиковал обустройство парковки возле универмага "Киев"
23.10.2019 17:32

Экс-мэр Сум раскритиковал обустройство парковки возле универмага "Киев"

Бывший городской голова Сум Геннадий Минаев раскритиковал готовящееся

обустройство парковки на перекрестке улицы Кооперативной и

Покровской площади....

В центре Сум снова попытаются обустроить коммунальный парковку
23.10.2019 10:20

В центре Сум снова попытаются обустроить коммунальный парковку

Как сообщил директор КП «Паркинг» Олег Славгородскьий, сейчас предприятие получает разрешения на проведение земельных и строительных работ для обустройства коммунальной...

04.05.2018 16:53

Сумские водители массово превратились в «инвалидов»

С начала года патрульные обнаружили почти 50 случаев нарушений правил парковки на местах для инвалидов....

Новости

На Сумщине уже 891 случай коронавируса: подробности
Сегодня 09:40
На Сумщине за субботу три смерти от коронавируса
Вчера 09:13
Сумчане хотят парковку возле универмага "Киев"
Сегодня 10:05
Сумские управители не успевают готовиться к зиме
Сегодня 09:57
В Сумах россиянина оштрафовали на 17 тысяч за нарушение условий самоизоляции
Сегодня 09:16
Мэр Сум хочет переполненные маршрутки в городе
Сегодня 09:06
В детсады будут принимать детей со справкой с работы одного родителя
Сегодня 08:44
На Сумщине еще 37 случаев коронавируса
Сегодня 08:35
В Сумах больше 200 человек болеют коронавирусом
Сегодня 08:31
В Сумах еще 21 случай коронавируса
Сегодня 08:12
Центр дозвілля молоді організовує прибирання зони відпочинку біля Псла
Сегодня 08:04
Болели в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания: что известно о трех умерших от COVID-19 на Сумщине
Вчера 22:28
view counter

Статьи

Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
13.08.2020 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.