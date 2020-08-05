Сумщина оказалась готова к ослаблению карантина К ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

В Украине к очередному ослаблению карантина по состоянию на 15 августа не готовы город Киев и шесть областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Во всех этих областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последних 14 дней.

Кроме этого, в Киеве, Львовской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%.