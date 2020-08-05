Сумщина оказалась готова к ослаблению карантина

В Украине к очередному ослаблению карантина по состоянию на 15 августа не готовы город Киев и шесть областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
Во всех этих областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последних 14 дней.
Кроме этого, в Киеве, Львовской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%.
Сумщина же оказалась готова к ослаблению карантина, так как из списка показателей исчезла динамика, по котором область лидировала в Украине еще два дня назад – 62% при норме в 8%.
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