В Сумах пьяная водительница въехала в забор

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, сообщении о ДТП с потерпевшими поступило на линию 102 в 9.14 утра. На место выехали патрульные и «скорая». На месте выяснилось, что 43-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель Астра» не справилась с управлением и совершила наезд на забор дома. Медицинская помощь ей не понадобилась.
Однако во время общения с ней, патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Она согласилась на освидетельствование на месте аварии. Результат - 2,21 промилле алкоголя в крови, что более, чем в 11 раз превышает норму.
На нее составили три административных материала:
- по ст. 130 (управление в состоянии опьянения);
- по ст. 124 (совершение ДТП);
- по ст. 126 (управление без соответствующих документов), у нее совсем не было права управления автомобилем.
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