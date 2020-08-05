В Сумах пьяная водительница въехала в забор Авария произошла сегодня, 15 августа, на ул. Псельской.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, сообщении о ДТП с потерпевшими поступило на линию 102 в 9.14 утра. На место выехали патрульные и «скорая». На месте выяснилось, что 43-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель Астра» не справилась с управлением и совершила наезд на забор дома. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Однако во время общения с ней, патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Она согласилась на освидетельствование на месте аварии. Результат - 2,21 промилле алкоголя в крови, что более, чем в 11 раз превышает норму.

На нее составили три административных материала:

- по ст. 130 (управление в состоянии опьянения);

- по ст. 124 (совершение ДТП);

- по ст. 126 (управление без соответствующих документов), у нее совсем не было права управления автомобилем.