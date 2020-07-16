Ночью половина Сум останется без воды Для выполнения аварийных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 400 мм по улице Героев Крут, 72 сегодня, 15 августа, в 23:00 будет приостановлена работа Токаревской насосной станции.

Будет прекращена подача воды в дома по следующим адресам: - р-на Васильевки, - ул. Замостянская и прилегающих к ней улиц, - ул. Героев Крут, - ул. Заливная, - ул. Ивана Сирко, - пр. Михаила Лушпы, - ул. Интернационалистов, - ул. Харьковская, - ул. СКД, - ул. Екатерины Зеленко, - ул. Прокофьева и прилегающих к ней улиц. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».