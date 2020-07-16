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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:021326

Ночью половина Сум останется без воды

Для выполнения аварийных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 400 мм по улице Героев Крут, 72 сегодня, 15 августа, в 23:00 будет приостановлена работа Токаревской насосной станции.

Будет прекращена подача воды в дома по следующим адресам:

- р-на Васильевки,

- ул. Замостянская и прилегающих к ней улиц,

- ул. Героев Крут,

- ул. Заливная,

- ул. Ивана Сирко,

- пр. Михаила Лушпы,

- ул. Интернационалистов,

- ул. Харьковская,

- ул. СКД,

- ул. Екатерины Зеленко,

- ул. Прокофьева и прилегающих к ней улиц.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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