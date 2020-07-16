Ночью половина Сум останется без воды

Будет прекращена подача воды в дома по следующим адресам:
- р-на Васильевки,
- ул. Замостянская и прилегающих к ней улиц,
- ул. Героев Крут,
- ул. Заливная,
- ул. Ивана Сирко,
- пр. Михаила Лушпы,
- ул. Интернационалистов,
- ул. Харьковская,
- ул. СКД,
- ул. Екатерины Зеленко,
- ул. Прокофьева и прилегающих к ней улиц.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».
В связи с ремонтными работами 12 августа с 08.00 до 12.00 в части города будет отключено водоснабжение....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 июля....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....