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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:391699

В Сумах водитель по встречке проехал на красный через пешеходный переход (видео)

Сумчанин Сергей Цысь выложил в Фейсбуке запись с видеорегистратора с двумя нарушениями ПДД.

На ней видно, как автомобиль проехал на красный сигнал светофора по встречной полосе через пешеходный переход.

«Вот из-за таких оленей страшно ребенка в школу одного отпускать. Тут пешеходам повезло, а летел бы он пару секундами раньше, могло бы не повезти... Он их за машинами не видел, а оттормозиться бы уже физически не успел», - написал он.

Право Нарушение ПДД
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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