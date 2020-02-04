В Сумах водитель по встречке проехал на красный через пешеходный переход (видео)

На ней видно, как автомобиль проехал на красный сигнал светофора по встречной полосе через пешеходный переход.
«Вот из-за таких оленей страшно ребенка в школу одного отпускать. Тут пешеходам повезло, а летел бы он пару секундами раньше, могло бы не повезти... Он их за машинами не видел, а оттормозиться бы уже физически не успел», - написал он.
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