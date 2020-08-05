Сегодня «Альянс» играет первый матч плей-офф (трансляция)

Игра между 15-й командой первой лиги и 3-й командой группы 2 второй лиги начнется в 17.00. Ответная пройдет 20 августа в Сумах.
Сегодня, 13 августа, прошел полуфинальный матч чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі....
После сыгранных вчера матчей последнего тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров стали известны все участники плей-офф....
Сегодня, 5 августа, прошли матчи 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
В планах ФК «Сумы» на август двусторонка, два контрольных матча и активный тренировочный процесс....