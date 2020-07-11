В Сумах прошел второй «Суми За Біг»

Это был второй в сезоне послекарантинный забег оффлайн от Race Project. Его должны были провести еще на день молодежи, но перенесли из-за карантина. Правда, почему-то карантин не помешал тогда провести множество других молодежных мероприятий с более тесным общением участников.
На этот раз, а первый «Суми За Біг» прошел 5 лет назад (тогда в нем участвовали такие известные личности как Анатолий Жук и Дмитрий Лантушенко, а деньги собирали на освещение вокруг Чешки), соревнования собрали в три раза больше участников. Организаторы предложили сразу три дистанции: 9 км, 3 км и детский забег на 500 м. Участвовали спортсмены от мала до велика – от малышей до 82 лет. Среди них, как любители, так и профессионалы.
Результаты:
9 км
Мужчины
1. Алексей Меденцев – 30:59
2. Евгений Глыва – 31:23
3. Любомир Поруцкий – 31:26
Женщины
1. Юлия Капуста – 45:45
2. Инна Недбай – 47:09
3. Анна Барсегян – 49:06
3 км
Мужчины
1. Александр Прудников – 10:39
2. Николай Мазный – 10:45
3. Леонид Сень – 10:53
Женщины
1. Анастасия Самсон – 13:44
2. Ирина Рубан – 15:44
3. Александра Некрасова – 16:01
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