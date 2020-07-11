Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06257

В Сумах прошел второй «Суми За Біг»

15 августа в городком парке в Сумах снова бегали.

Это был второй в сезоне послекарантинный забег оффлайн от Race Project. Его должны были провести еще на день молодежи, но перенесли из-за карантина. Правда, почему-то карантин не помешал тогда провести множество других молодежных мероприятий с более тесным общением участников.

На этот раз, а первый «Суми За Біг» прошел 5 лет назад (тогда в нем участвовали такие известные личности как Анатолий Жук и Дмитрий Лантушенко, а деньги собирали на освещение вокруг Чешки), соревнования собрали в три раза больше участников. Организаторы предложили сразу три дистанции: 9 км, 3 км и детский забег на 500 м. Участвовали спортсмены от мала до велика – от малышей до 82 лет. Среди них, как любители, так и профессионалы.

Результаты:

9 км

Мужчины

1. Алексей Меденцев – 30:59

2. Евгений Глыва – 31:23

3. Любомир Поруцкий – 31:26

Женщины

1. Юлия Капуста – 45:45

2. Инна Недбай – 47:09

3. Анна Барсегян – 49:06

3 км

Мужчины

1. Александр Прудников – 10:39

2. Николай Мазный – 10:45

3. Леонид Сень – 10:53

Женщины

1. Анастасия Самсон – 13:44

2. Ирина Рубан – 15:44

3. Александра Некрасова – 16:01

Спорт Забег Легкая атлетика
view counter

По тематике

14.08.2020 10:09

Сумские легкоатлеты с медалями чемпионата Украины

12-13 августа в Луцке проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет....

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня
28.07.2020 09:01

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня

Бігуни та бігунки раді повідомити вам гарну новину, #СумиЗаБіг2020 точно відбудеться у живому форматі!...

Ахтырский бегун выиграл киевский ультрамарфон
27.07.2020 11:11

Ахтырский бегун выиграл киевский ультрамарфон

26 июля в Киеве прошел традиционный Киевский ультрамарфон....

В Сумах прошел чемпионат области по легкой атлетике
25.07.2020 21:04

В Сумах прошел чемпионат области по легкой атлетике

24-25 июля на стадионе спорткомплекса ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко состоялся чемпионат области по легкой атлетике среди юношей, взрослых и...

В Сумах стартовала регистрация на первый этап из 12-месячной серии онлайн-забегов
11.07.2020 09:07

В Сумах стартовала регистрация на первый этап из 12-месячной серии онлайн-забегов

На всех медалях будут представлены животные Красной книги Украины!...

Новости

На Сумщине расширилась география коронавируса: подробности
Сегодня 09:21
На Сумщине за субботу три смерти от коронавируса
Сегодня 09:13
Сегодня «Альянс» играет первый матч плей-офф (трансляция)
Сегодня 08:53
В Сумах прошел второй «Суми За Біг»
Сегодня 08:06
В Сумах водитель по встречке проехал на красный через пешеходный переход (видео)
Вчера 21:39
Ночью половина Сум останется без воды
Вчера 17:02
За июль количество госпитализированных с коронавирусом выросло на 25%
Вчера 16:16
В Сумах пьяная водительница въехала в забор
Вчера 15:38
Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне коронавируса
Вчера 15:21
Сумщина оказалась готова к ослаблению карантина
Вчера 15:14
В Конотопе за побег со службы военнослужащему дали один год за решеткой
Вчера 15:02
В Сумах произошла стрельба из-за ревности: раненый в больнице
Вчера 14:46
view counter

Статьи

Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
13.08.2020 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.