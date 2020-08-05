На Сумщине за субботу три смерти от коронавируса На утро 16 августа в Сумской области уже 854 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

За субботу подтверждено 39 новых случаев. Три человека умерло с диагнозом COVID-19, всего за время пандемии таких 13. Выздоровел 1 человек, - всего 462. Болеют 379.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 39 человек (Сумы – 16, Шостка - 10, Шосткинский р-н – 1 (первый случай!), Ромны - 3, Роменский р-н - 1, Путивль - 1, Лебедин - 1, Конотоп - 2 , Конотопский р-н - 1, Белопольский р-н - 3.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 13 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 3 (Сумы - 1, Белопольский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 462 человека, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырский р-н).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в м. Суми было зафиксирован 321 случай заболевания: в Сумском районе - 57, Белополье - 5, Белопольский район – 22, Бурынь - 2, Бурынский район - 1, Великая Писаревка - 2, Глухов – 12, Глуховский район - 6, Конотоп - 46, Конотопский район – 31, Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 6, Кролевец - 38, Кролевецкий район - 10, Лебедин - 3, Лебединский р-н - 1, Липовая Долина - 1, Недригайлов – 26, Недригайловский район – 17, Ахтырка - 63, Ахтырский р-н – 15, Путивль - 3, Путивльский район - 7, Ромны - 35, Роменский район – 15, Середина-Буда - 1, Середина-Будский р-н – 20, Тростянец - 39, Тростянецкий район - 7, Шостка - 41, Шосткинский р-н - 1.

В Украине за сутки 1637 новых случаев (91356 всего), 24 человека умерли (всего 2068), 392 человека выздоровело (всего 47822), лечатся 41466.