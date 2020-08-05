В Глухове легковушка влетела в дерево Дорожное происшествие произошло 15 августа около 14.00 по ул. Спасская.

Владелец транспортного средства не справился с управлением, в результате чего авто влетело в дерево. К счастью, водитель не пострадал, пассажиров с ним не было. Что касается автомобиля, то он получил значительные механические повреждения. Очевидцы утверждают, что водитель был в нетрезвом состоянии.

По факту случившегося в полиции проводят оперативно-следственные мероприятия, пишет Глухів.інфо.