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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43421

Полиция Сумщины разыскивает мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления

Липоводолинским отделением полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области разыскивается Семелит Василий Николаевич, 1956 года рождения, житель села Русановка Липоводолинского района Сумской области.

Мужчина за совершение особо тяжкого преступления признан опасным.

На вид разыскиваемому 55-60 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, с проседью; на лбу залысины, глаза серые, лицо худощавое. Может быть одет в светлую футболку, фиолетово-синюю спортивную кофту на молнии.

Правоохранители обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известна информация, которая поможет в розыске Василия Семелита, сообщить об этом в Липоводолинское отделение полиции (адрес: пгт Липовая Долина, ул. Полтавская, 14, индекс 42500) или по телефонам: (05452) 5-11-98, 050-327-35-47 (дежурная часть), «102».

Анонимность гарантируем, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск
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