Полиция Сумщины разыскивает мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления

Мужчина за совершение особо тяжкого преступления признан опасным.
На вид разыскиваемому 55-60 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, с проседью; на лбу залысины, глаза серые, лицо худощавое. Может быть одет в светлую футболку, фиолетово-синюю спортивную кофту на молнии.
Правоохранители обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известна информация, которая поможет в розыске Василия Семелита, сообщить об этом в Липоводолинское отделение полиции (адрес: пгт Липовая Долина, ул. Полтавская, 14, индекс 42500) или по телефонам: (05452) 5-11-98, 050-327-35-47 (дежурная часть), «102».
Анонимность гарантируем, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полиция Сум разыскивает мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении кражи из частной квартиры....
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, роменские полицейские разыскивают...
Шосткинским отделом полиции разыскивается 22-летний житель Шостки Дмитрий Павлюк, который скрывается от суда за совершение грабежа, ряда мошенничеств, подделку и...
Роменским отделом полиции по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Разбойное нападение» и ч. 2 ст. 342...
Автопроисшествие случилась 4 ноября, около 11: 30 в районе дома 26 на улице Троицкой....