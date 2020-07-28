С понедельника на Сумщину вернется летнее тепло

Температура воздуха повысится и составит ночью +12 .. + 17°С, днем +24 .. + 29°С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
До конца недели на Сумщине сохранится холоднее обычной, без существенных осадков погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
До конца недели на Сумщине сохранится сухая, жаркая погода, на выходных температура воздуха несколько снизится....
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....
Украинский гидрометцентр составил прогноз погоды на август....