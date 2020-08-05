Сегодня «Виктория» с Сумщины сыграет в финале чемпионата Украины (трансляция)

В решающем матче сойдутся «Эпицентр» из Дунаевцев с Хмельнитчины и «Виктория» из Николаевки. Матч начнется в 17.00.
Это уже третий подряд финал для команды с Белопольщины. В 2018 году наши земляки стали чемпионами, в прошлом - вице-чемпионами.
Липоводолинский «Альянс» встречается в Запорожье с «Металлургом»....
Сегодня, 13 августа, прошел полуфинальный матч чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
После сыгранных вчера матчей последнего тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров стали известны все участники плей-офф....
Сегодня, 5 августа, прошли матчи 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
В планах ФК «Сумы» на август двусторонка, два контрольных матча и активный тренировочный процесс....