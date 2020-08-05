Сегодня «Виктория» с Сумщины сыграет в финале чемпионата Украины (трансляция) Сегодня, 16 августа, в Киеве пройдет финале чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В решающем матче сойдутся «Эпицентр» из Дунаевцев с Хмельнитчины и «Виктория» из Николаевки. Матч начнется в 17.00.

Это уже третий подряд финал для команды с Белопольщины. В 2018 году наши земляки стали чемпионами, в прошлом - вице-чемпионами.

https://www.youtube.com/watch?v=NhZS-CkePsM