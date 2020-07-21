Сумские пляжники с «серебром» Кубка Украины

На кортах сошлись по 16 лучших мужских и женских пар, среди них 9 человек, представлявших Сумщину.
Лучше всех выступили сумчане Максим Гладун и Евгений Журавель, которые дошли до финала, уступив победителям Сергею Попову и Ярославу Гордееву из Запорожья. Шосткинец Роман Бондаренко в паре с киевлянином Романом Волковым заняли 13-е место.
Сумчанки Марина Гладун (в прошлом году выиграла кубок Украины) и Дарья Ковалева заняли четвертое место. Выиграли сестры Ирина и Инна Махно из Киева, которые обыграли в финале Софию Рылову и Еву Сердюк из Черноморска. Еще две сумские пары Дарья Донская / Екатерина Удовенко и Владислава Фенько / Елизавета Тарасенко заняли 13-е место.
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