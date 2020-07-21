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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53148

Сумские пляжники с «серебром» Кубка Украины

14-16 августа в Шостке разыграли кубок Украины по пляжному волейболу.

На кортах сошлись по 16 лучших мужских и женских пар, среди них 9 человек, представлявших Сумщину.

Лучше всех выступили сумчане Максим Гладун и Евгений Журавель, которые дошли до финала, уступив победителям Сергею Попову и Ярославу Гордееву из Запорожья. Шосткинец Роман Бондаренко в паре с киевлянином Романом Волковым заняли 13-е место.

Сумчанки Марина Гладун (в прошлом году выиграла кубок Украины) и Дарья Ковалева заняли четвертое место. Выиграли сестры Ирина и Инна Махно из Киева, которые обыграли в финале Софию Рылову и Еву Сердюк из Черноморска. Еще две сумские пары Дарья Донская / Екатерина Удовенко и Владислава Фенько / Елизавета Тарасенко заняли 13-е место.

Спорт Пляжный волейбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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