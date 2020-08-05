Сумской роддом открывается после карантина С 17 августа Сумской городской роддом Пресвятой Девы Марии открывается после карантина, связанного с обнаружением коронавируса у пациентки и нескольких медработников.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала директор роддома Ольга Чирва. В небольшом видео она показала, что было сделано за эти две недели в роддоме.