В Сумах водитель маршрутки устроил масштабную аварию Столкновение произошло сегодня, 16 августа, в 14:30 на остановке «Вишневый сад» на пр. Курский.

Во время подъезда к остановке, водитель троллейбуса и пассажиры, находившиеся в коммунальном транспорте, почувствовали толчок и скрежет металла. Водитель остановил движение, убедился, что никто из 8 пассажиров не пострадал, вышел из кабины для выяснения обстоятельств. Как оказалось, по словам очевидцев, за троллейбусом на расстоянии ехала машина, вдруг водитель маршрутки, который двигался по встречной полосе, решил сделать разворот перед светофором, тем самым пытаясь проскочить между автомобилем «Форд» и троллейбусом. В результате таких маневров он зацепил легковое авто, которое отбросило на бордюр, а затем, по инерции, произошло столкновение машины с троллейбусом. На место сразу были вызваны сотрудники патрульной полиции и врачи. В салоне «Форда» сработали подушки безопасности, что спасло людям жизнь (они получили ушибы различной степени тяжести, но отказались от госпитализации), водитель маршрутки не пострадал.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии и составляет материалы, сообщает КП «Электроавтотранс».