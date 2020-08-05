«Альянс» выиграл в Запорожье Сегодня, 16 августа, прошел первый матч плей-офф за право выступать в следующем сезоне в первой лиге чемпионата Украины по футболу.

В Запорожье встречались 15-я команда первой лиги местный «Металлург» и третья команда группы 2 второй лиги липоводолинский «Альянс». Игра завершилась победой гостей 2:0. Ответный матч пройдет 20 августа в Сумах.