Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:56188

В Сумах спасатели освободили мужчину, который упал на арматуру

15 августа в 12:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным на ул. Привокзальной в Сумах мужчина, 1981 г.р., рукой накололся на металлическую арматуру, которая веревкой поддерживала тую на клумбе.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники на специальной аварийно-спасательной машине и работники оперативно-координационного центра областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Чтобы еще больше не травмировать мужчину, нужно было действовать крайне осторожно. С помощью механизированного специнструмента спасатели срезали участок арматуры, которая держала руку и передали пострадавшего медработникам, которые доставили его в больницу.

Всего в спасательной операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 4 человека личного состава на 2 единицах техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
view counter

Новости

На Сумщине расширилась география коронавируса: подробности
Сегодня 09:21
На Сумщине за субботу три смерти от коронавируса
Сегодня 09:13
Болели в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания: что известно о трех умерших от COVID-19 на Сумщине
Сегодня 22:28
ФК «Виктория» с Сумщины - чемпион Украины по футболу среди любителей
Сегодня 22:16
В Сумах спасатели освободили мужчину, который упал на арматуру
Сегодня 21:56
«Альянс» выиграл в Запорожье
Сегодня 18:53
В Сумах водитель маршрутки устроил масштабную аварию
Сегодня 17:16
Сумской роддом открывается после карантина
Сегодня 16:36
Сумские пляжники с «серебром» Кубка Украины
Сегодня 14:53
Сегодня «Виктория» с Сумщины сыграет в финале чемпионата Украины (трансляция)
Сегодня 12:46
С понедельника на Сумщину вернется летнее тепло
Сегодня 11:48
Полиция Сумщины разыскивает мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления
Сегодня 11:43
view counter

Статьи

Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
13.08.2020 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.