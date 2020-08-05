В Сумах спасатели освободили мужчину, который упал на арматуру 15 августа в 12:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным на ул. Привокзальной в Сумах мужчина, 1981 г.р., рукой накололся на металлическую арматуру, которая веревкой поддерживала тую на клумбе.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники на специальной аварийно-спасательной машине и работники оперативно-координационного центра областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Чтобы еще больше не травмировать мужчину, нужно было действовать крайне осторожно. С помощью механизированного специнструмента спасатели срезали участок арматуры, которая держала руку и передали пострадавшего медработникам, которые доставили его в больницу.

Всего в спасательной операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 4 человека личного состава на 2 единицах техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.