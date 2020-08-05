ФК «Виктория» с Сумщины - чемпион Украины по футболу среди любителей

Команда из Николаевки в меньшинстве обыграла команду «Эпицентр» (Дунаевцы). Наши земляки пропустили первыми, но смогли отыграться. Основное время завершилось со счетом 3:3, дополнительное - 4:4, а победу подопечные Артема Радионова одержали в послематчевых пенальти 3:1.
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