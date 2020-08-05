ФК «Виктория» с Сумщины - чемпион Украины по футболу среди любителей Сегодня, 16 августа в Киеве прошел финал чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Команда из Николаевки в меньшинстве обыграла команду «Эпицентр» (Дунаевцы). Наши земляки пропустили первыми, но смогли отыграться. Основное время завершилось со счетом 3:3, дополнительное - 4:4, а победу подопечные Артема Радионова одержали в послематчевых пенальти 3:1.