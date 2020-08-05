Болели в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания: что известно о трех умерших от COVID-19 на Сумщине 15 августа на Сумщине из-за тяжелого течение болезни и сопутствующих заболеваний умерли три человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Подробнее о случаях рассказала главная инфекционистка Сумщины Ирина Троцкая, пишет Суспільне.

По ее словам, 85-летняя женщина, скончавшаяся накануне в Белопольской ЦРБ, находилась там один день. Она имела сопутствующие заболевания, в частности болезни сердца.

«Очень позднее было обращение. Она сама жила, поэтому не совсем понятно, когда она заболела. Она была доставлена практически в агонии. Очень тяжелая, с низкой сатурацией кислорода. Несмотря на все меры, которые употребляли для ее спасения - наступила смерть. Успели взять анализы на ПЛР, вчера (15 августа - Ред.) получили результат», - рассказала она.

Мужчина, 83 лет, скончался в Тростянецкой центральной больнице, несколько дней уже находился в реанимации, был подключен к ИВЛ, но без интубации.

«Ему стало плохо утром вчера (15 августа), его интубировали, но это не помогло. Он умер», - рассказала о втором случае Ирина Троцкая.

По ее словам, причиной смерти стали - тяжелое течение болезни и сопутствующие заболевания.

62-летняя женщина, которой во второй половине августа должно было исполниться 63 года, умерла в инфекционной больнице в Сумах. Она находилась там пять недель.

«Она была контактной с родственниками, приехавшими из Италии, и тоже переболела в тяжелой форме. К нам она была доставлена на 10-й день болезни, в тяжелом состоянии. Сразу была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Делалось все согласно протоколам, была на адекватной кислородной поддержке, но так случилось, что больше, чем через месяц после госпитализации, женщина умерла из-за развития дыхательной и полиорганной недостаточности. Она также имела сопутствующие патологии», - рассказала врач.

Сейчас, по ее словам, в Сумском медцентре инфекционных болезней и дерматологии им. З.Красовицкого отсутствуют свободные места. Для больниц первой волны госпитализации больных с COVID-19 не должен превышать 50%, сейчас в больнице заполнено 52% коек.

Напомним: по состоянию на утро 16 августа на Сумщине зафиксировали 854 случая инфицирования COVID-19, выздоровели - 462 человек, умерло - 13.