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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30450

Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба

Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі.

23 серпня о 20:00 в міському парку ім. Кожедуба на території «Зеленого театру» (літня естрада) щепкінці зіграють виставу «Де я залишусь».

Британський режисер Джек Кловер разом із Анастасією Косодій та молодими артистами театру Щепкіна написали п'єсу про Суми, про те що значить дім для кожного з нас.

Запрошуємо всіх бажаючих до перегляду. Квитки можна придбати в касі театру ім. Щепкіна.

 
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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