Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0524

Сумську молодь запрошують на велопробіг до села Кияниці

Міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан долучитись до велопробігу та побачити красу сумської природи та історичні місця села Кияниця.

Велопробіг відбудеться 22 серпня, виїзд о 10:00 від ганку Міського центру дозвілля молоді (вул. Леваневського, буд. 26, 2 оф. крило).

Маршрут: Суми – Кияниця – Суми (кінцева зупинка «Аеропорт»). 

Учасники велопробігу повинні бути віком від 18 до 35 років, жити, навчатись чи працювати у Сумах. 

Реєстрація та деталі за посиланням: https://forms.gle/PFDrGWR8Zzm9THhv7.

Учасникам, що будуть відібрані, – 19 серпня зателефонують організатори.

З собою обов'язково потрібно мати головний убір. Внесок всіх учасників складає 50 грн. (перекус та вода).

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 066 35 81 952 Ірина.

 
Досуг Анонс Велопробег
view counter

По тематике

Сегодня «Альянс» играет первый матч плей-офф (трансляция)
Вчера 08:53

Сегодня «Альянс» играет первый матч плей-офф (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» встречается в Запорожье с «Металлургом»....

Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба
12.08.2020 12:41

Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба

Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі....

Как на Шосткинщине отметят 201-ю годовщину со дня рождения Пантелеймона Кулиша
03.08.2020 17:59

Как на Шосткинщине отметят 201-ю годовщину со дня рождения Пантелеймона Кулиша

Как сообщает начальник городского отдела культуры Игорь Фатун, к 201-й годовщине со дня рождения Пантелеймона Кулиша на Шосткинщине планируется ряд...

У Сумах відкриється виставка «Арвест»
30.07.2020 08:02

У Сумах відкриється виставка «Арвест»

У п’ятницю, 31 липня, у BureauArt (Воскресенська, 8А) відкриється виставка живопису Еріка Айрапетяна «Арвест»....

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня
28.07.2020 09:01

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня

Бігуни та бігунки раді повідомити вам гарну новину, #СумиЗаБіг2020 точно відбудеться у живому форматі!...

Новости

На Сумщине уже 891 случай коронавируса: подробности
Сегодня 09:40
На Сумщине за субботу три смерти от коронавируса
Вчера 09:13
В Сумах пропала треть агитационных досок
Сегодня 11:23
На Сумщине спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в смотровую яму гаража
Сегодня 11:18
Сумську молодь запрошують на велопробіг до села Кияниці
Сегодня 11:05
В Ахтырке дали 7,5 лет за убийство
Сегодня 10:54
На Сумщине наркоман пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру
Сегодня 10:46
За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 ЧП
Сегодня 10:43
Куплю биотуалеты для Чешки. Дорого. Сумской горсовет
Сегодня 10:39
Сумчане хотят парковку возле универмага "Киев"
Сегодня 10:05
Сумские управители не успевают готовиться к зиме
Сегодня 09:57
В Сумах россиянина оштрафовали на 17 тысяч за нарушение условий самоизоляции
Сегодня 09:16
view counter

Статьи

Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
13.08.2020 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.