В Сумах еще 21 случай коронавируса

- На прошлой неделе фиксировались высокие цифры заболевания коронавирусной инфекцией, - доложила она. – За неделю в Сумах заболело 100 человек, в том числе 21 человек за воскресенье. Всего с начала тестирования в города зарегистрировано 342 человека с позитивным ПЦР тестом на коронавирус. Это 317 взрослых и 25 детей.
На прошлой неделе мы имели значительный прирост в сравнении с предыдущим – на 25% увеличилось количество больных за неделю, что говорит о безответственном отношении жителей города к карантинным ограничениям.
Имеем досадный случай – 62-летняя пациентка после длительного лечения умерла в стационарном отделении.
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