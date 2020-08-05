В Сумах еще 21 случай коронавируса Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- На прошлой неделе фиксировались высокие цифры заболевания коронавирусной инфекцией, - доложила она. – За неделю в Сумах заболело 100 человек, в том числе 21 человек за воскресенье. Всего с начала тестирования в города зарегистрировано 342 человека с позитивным ПЦР тестом на коронавирус. Это 317 взрослых и 25 детей.

На прошлой неделе мы имели значительный прирост в сравнении с предыдущим – на 25% увеличилось количество больных за неделю, что говорит о безответственном отношении жителей города к карантинным ограничениям.

Имеем досадный случай – 62-летняя пациентка после длительного лечения умерла в стационарном отделении.