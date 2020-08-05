В Сумах больше 200 человек болеют коронавирусом Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- На сегодня на лечении 207 больных, треть из них на стационарном лечении: 62 взрослых в областном центре инфекционных болезней им. З. Красовицкого, двое в Белопольской райбольнице, один – в Тростянецкой больнице, один - ведомственном учреждении, одна женщина – в перинатальном центре и один ребенок в детской городской больнице Святой Зинаиды, - доложила она. - 138 человек на амбулаторном лечении, среди них 7 детей и 131 взрослый. Заболело 24 медработника, 11 из них уже выздоровели, 10 на амбулаторном лечении, трое в стационаре. Зарегистрировано 27 человек с подозрением на коронавирус: в стационаре детской больницы семеро, в том числе 1 в отделении интенсивной терапии, 20 человек на амбулаторном лечении. И в детской больнице находятся трое детей из районов области с подозрением на коронавирусную болезнь и три ребенка завершили лечение и выписаны с выздоровлением.