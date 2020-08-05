Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35284

На Сумщине еще 37 случаев коронавируса

Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- По области за прошлые сутки зарегистрировано 37 случаев, - доложила она. - Всего 891 случай. 13 больных в области умерло. Выздоровели 464 пациента. Заболели 64 медика.

Напомним: в Сумах за сутки 21 случай.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

В Сумах больше 200 человек болеют коронавирусом
Сегодня 08:31

В Сумах больше 200 человек болеют коронавирусом

Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

В Сумах еще 21 случай коронавируса
Сегодня 08:12

В Сумах еще 21 случай коронавируса

Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

Болели в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания: что известно о трех умерших от COVID-19 на Сумщине
Вчера 22:28

Болели в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания: что известно о трех умерших от COVID-19 на Сумщине

15 августа на Сумщине из-за тяжелого течения болезни и сопутствующих заболеваний умерли три человека, у которых был подтвержден коронавирус....

На Сумщине расширилась география коронавируса: подробности
Вчера 09:21

На Сумщине расширилась география коронавируса: подробности

По состоянию на 16 августа в Сумской области 854 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине за субботу три смерти от коронавируса
Вчера 09:13

На Сумщине за субботу три смерти от коронавируса

На утро 16 августа в Сумской области уже 854 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....

Новости

На Сумщине расширилась география коронавируса: подробности
Вчера 09:21
На Сумщине за субботу три смерти от коронавируса
Вчера 09:13
В детсады будут принимать детей со справкой с работы одного родителя
Сегодня 08:44
На Сумщине еще 37 случаев коронавируса
Сегодня 08:35
В Сумах больше 200 человек болеют коронавирусом
Сегодня 08:31
В Сумах еще 21 случай коронавируса
Сегодня 08:12
Центр дозвілля молоді організовує прибирання зони відпочинку біля Псла
Сегодня 08:04
Болели в тяжелой форме и имели сопутствующие заболевания: что известно о трех умерших от COVID-19 на Сумщине
Вчера 22:28
ФК «Виктория» с Сумщины - чемпион Украины по футболу среди любителей
Вчера 22:16
В Сумах спасатели освободили мужчину, который упал на арматуру
Вчера 21:56
«Альянс» выиграл в Запорожье
Вчера 18:53
В Сумах водитель маршрутки устроил масштабную аварию (+видео)
Вчера 17:16
view counter

Статьи

Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
13.08.2020 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.