На Сумщине еще 37 случаев коронавируса

- По области за прошлые сутки зарегистрировано 37 случаев, - доложила она. - Всего 891 случай. 13 больных в области умерло. Выздоровели 464 пациента. Заболели 64 медика.
Напомним: в Сумах за сутки 21 случай.
Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
15 августа на Сумщине из-за тяжелого течения болезни и сопутствующих заболеваний умерли три человека, у которых был подтвержден коронавирус....
По состоянию на 16 августа в Сумской области 854 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 16 августа в Сумской области уже 854 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....