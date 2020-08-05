На Сумщине еще 37 случаев коронавируса Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- По области за прошлые сутки зарегистрировано 37 случаев, - доложила она. - Всего 891 случай. 13 больных в области умерло. Выздоровели 464 пациента. Заболели 64 медика. Напомним: в Сумах за сутки 21 случай.