На Сумщине уже 891 случай коронавируса: подробности По состоянию на 17 августа в Сумской области 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек (Сумы - 21, Сумской р-н - 2, Шосткинский р-н - 1, Роменский р-н - 3, Недригайлов - 5, Недригайловский р-н - 1, Кролевец - 1, Конотоп - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 13 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 464 человека, из них за минувшие сутки - 2 (Ахтырка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 342 случая заболевания, в Сумском районе - 57, Белополье - 5, Белопольском районе – 22, Бурыни - 2, Бурынском районе - 1, пгт Великая Писаревка - 2, Глухове – 12, Глуховском районе - 6, Конотопе - 48, Конотопском районе – 31, пгт Краснополье - 2, Краснопольском р-не - 6, Кролевце - 39, Кролевецком районе - 10, Лебедине - 3, Лебединском р-не - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловском районе – 18, Ахтырке - 63, Ахтырском р-не – 15, Путивле - 3, Путивльском районе - 7, Ромнах - 35, Роменском районе – 18, Середина-Буде – 1, Середина-Будском р-не – 20, Тростянце - 39, Тростянецком районе - 7, Шостке - 41, Шосткинском р-не - 2.