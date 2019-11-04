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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57302

Сумские управители не успевают готовиться к зиме

Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону.

Об этом стало известно сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.

- «Сумытеплоэнерго» продолжает подготовку оборудования ТЭЦ, котельных, центральных тепловых пунктов к отопительному сезону, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Также подготовку тепловых сетей, продолжаем ликвидацию повреждений после гидравлических испытаний, замену запорной арматуры и аварийных участков тепловых сетей. Также контролируем подготовку потребителей к отопительному сезону. По бюджетной сфере: из 27 детсадов по 14 уже выданы акты готовности, по школам – из 26 по 5 уже выданы, по больницам – из 25 по 4. По жилому фонду на прошлой неделе немножко расслабились наши управители. Основные мероприятия, которые нужно провести по подготовке к отопительному сезону, - это провести гидравлические испытания внутридомовых сетей. По состоянию на сегодня их провели в 433 домах из 622 по графику (70%). Выдача актов будет в сентябре.

Также о подготовке к отопительному сезону отчиталась Котельная Северного промузла.

- В зоне обслуживания КСПУ 289 домов, проходит подготовка к отопительному сезону, - начала замдиректора КСПУ Ирина Рыбальченко. – В нашей зоне обслуживания дома «Комэнерго-Сумы» и «Форекс Плюс», «Сумижилкомсервис» и ОСМД. У нас по графику должно было быть в 227 домах проведено гидравлические испытания на внутридомовых сетях, но фактически проведено только в 170 (75%). По графику уже должны быть сданы по актам готовности 152 дома, но пока ни один акт не подписан. Мы прорабатываем эти вопросы, каждый день наши инспекторы выходят на приемку, но результата пока нет. Из 34 домов с ОСМД у нас пока ни один из 16 по графику не предъявил свой жилой фонд. Котельная готовится к отопительному сезону, где-то процент готовности на уровне 47% - подготовка водогрейных котлов, сетевых насосов, химводоподготовка и т.д.

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение директору департамента инфраструктуры Александру Журбе держать на контроле подготовку к отопительному сезону.

- Чтобы к 15 октября были все дома готовы, а не так, как постоянно 20-30-40 домов или даже 103, как недавно, нуждались в подготовке, - подытожил мэр Сум Александр Лысенко.

Общество Отопительный сезон Подготовка к зиме
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