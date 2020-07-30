Сумчан запрошують на виставку ленд-арту

Цього року Могриця знову збирала творчих та креативних людей. Кураторські групи складались із митців з різних міст України: Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Вінниця, Чернігів, Суми.
Своєрідний звіт про роботу ХІІІ фестивалю презентує Сумська міська галерея. Переглянути виставку «Тимчасове повідомлення» можна з 18 серпня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.
Міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан долучитись до велопробігу та побачити красу сумської природи та історичні місця села Кияниця....
Липоводолинский «Альянс» встречается в Запорожье с «Металлургом»....
Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі....
Как сообщает начальник городского отдела культуры Игорь Фатун, к 201-й годовщине со дня рождения Пантелеймона Кулиша на Шосткинщине планируется ряд...
У п’ятницю, 31 липня, у BureauArt (Воскресенська, 8А) відкриється виставка живопису Еріка Айрапетяна «Арвест»....