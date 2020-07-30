Сумчан запрошують на виставку ленд-арту 2020 рік з його унікальністю та навіть проблемами не зміг завадити Ленд-арт фестивалю «Простір Покордоння» відбутися.

Цього року Могриця знову збирала творчих та креативних людей. Кураторські групи складались із митців з різних міст України: Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Вінниця, Чернігів, Суми. Своєрідний звіт про роботу ХІІІ фестивалю презентує Сумська міська галерея. Переглянути виставку «Тимчасове повідомлення» можна з 18 серпня. Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.