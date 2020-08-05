«Жители города Сумы, просят обратить внимание властей города к проблеме отсутствия нормальных туалетов в зоне отдыха на озере Чеха. Туалет один на всех!!! Зона отдыха превращается в сплошной туалет!!! Арендаторы земли не принимают никаких решений в этом направлении.
Просим установить несколько новых туалетов.
Сделаем наш город лучше!», - писала автор петиции Марина Нагорная.
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция по установлению биотуалетов в зоне отдыха на озере Чеха рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.
Сообщаем, что департаментом инфраструктуры города проработан вопрос установки 4-х модульных туалетов на данной территории. Ориентировочная стоимость и установка 1-го объекта составляет 800 000 грн.
К сожалению, в текущем году бюджетом Сумской городской объединенной территориальной громады не предусмотрены расходы на приобретение биотуалетов.
Кроме того, по объективным причинам, ежемесячное уменьшение финансовых поступлений в бюджет городского общества не позволяет в полной мере удовлетворять растущие потребности и хозяйственные проблемы нашего города.
Учитывая необходимость решения данного вопроса, Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета планируется в бюджетном запросе на 2021 год предусмотреть средства на приобретение биотуалетов для города».