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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39392

Куплю биотуалеты для Чешки. Дорого. Сумской горсовет

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка биотуалетов в зоне отдыха на озере Чеха».

«Жители города Сумы, просят обратить внимание властей города к проблеме отсутствия нормальных туалетов в зоне отдыха на озере Чеха. Туалет один на всех!!! Зона отдыха превращается в сплошной туалет!!! Арендаторы земли не принимают никаких решений в этом направлении.

Просим установить несколько новых туалетов.

Сделаем наш город лучше!», - писала автор петиции Марина Нагорная.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по установлению биотуалетов в зоне отдыха на озере Чеха рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что департаментом инфраструктуры города проработан вопрос установки 4-х модульных туалетов на данной территории. Ориентировочная стоимость и установка 1-го объекта составляет 800 000 грн.

К сожалению, в текущем году бюджетом Сумской городской объединенной территориальной громады не предусмотрены расходы на приобретение биотуалетов.

Кроме того, по объективным причинам, ежемесячное уменьшение финансовых поступлений в бюджет городского общества не позволяет в полной мере удовлетворять растущие потребности и хозяйственные проблемы нашего города.

Учитывая необходимость решения данного вопроса, Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета планируется в бюджетном запросе на 2021 год предусмотреть средства на приобретение биотуалетов для города».

Общество
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