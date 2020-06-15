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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43236

За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 ЧП

Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 7 зданий, 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 69 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 11 зданий, 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн 20 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 152 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Летом возрастает угроза пожаров в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии, поэтому очень быстро возгорания могут превратиться в масштабные. Для предотвращения таких случаев будьте осторожны в обращении с огнем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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