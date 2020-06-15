За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 69 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 11 зданий, 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн 20 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 152 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.
Летом возрастает угроза пожаров в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии, поэтому очень быстро возгорания могут превратиться в масштабные. Для предотвращения таких случаев будьте осторожны в обращении с огнем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий, 2 единицы автотракторной техники....
В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий, 3 единицы автотракторной техники....
Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зафиксировано. Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий, 2 единицы автотехники....
В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 11 зданий, 7 единиц автотракторной техники....
В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий, 3 единицы автотракторной техники....