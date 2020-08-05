На Сумщине наркоман пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру Полиция задержала мужчину по подозрению в покушении на убийство и изнасилование малолетних детей.

О том, что в одном из общежитий Шостки жертвой нападающего стали малолетние дети, в местную полицию сообщили свидетели происшествия. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и работники сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители застали 25- летнего мужчину в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, жителя этого же общежития, и двух детей - перепуганную 12-летнюю девочку и ее 7-месячную сестренку. Вызванные медики «скорой» установили у младенца повреждения головы.

Работники полиции выяснили: воспользовавшись отсутствием в соседской комнате взрослых, пьяный парень ворвался в чужое жилье и потянул 12-летнюю девочку на кровать, срывая с нее одежду. А когда от крика заплакал младенец, человек схватил ребенка, бросил на пол и стал бить головой об пол.

Присутствуюшая при нападении подружка старшей девочки стала звать на помощь, и на помощь детям прибежали соседи. Именно они оттащили нападавшего от младенца и сообщили обо всем в полицию.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Что касается нападающего, то полицейские задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины и решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сам он, протрезвев, категорически отрицает свою причастность к содеянному. Следователи в рамках открытого уголовного производства готовят материалы об объявлении ему подозрению в совершении двух преступлений - ч.3 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на убийство малолетнего ребенка) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 УК Украины (покушение на изнасилование малолетнего ребенка).

Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.