В Ахтырке дали 7,5 лет за убийство На 7 лет и 6 месяцев лишен свободы мужчина, который избил до смерти малознакомого женщину.

Ахтырской местной прокуратурой доказана в суде вина 30-летнего мужчины, который избил до смерти малознакомого женщину. Событие произошло в январе 2019 года в г. Ахтырка. Обвиняемый познакомился на улице с женщиной. Сначала они вместе распивали спиртные напитки, а потом поехали на квартиру к знакомым. Однако там как раз находилась девушка обвиняемого, которую изрядно разозлило то, что тот привел другую женщину. На этой почве они поссорились, девушка ударила мужчину. После чего он забрал свою новую знакомую, и они уехали оттуда на такси. Прибыв в назначенное место, женщина начала упрекать мужчине тем, что он ведет себя неправильно со своей девушкой. Между ними возник спор, во время которого на этот раз уже новая знакомая дала ему пощечину. Такова женская солидарность разозлила обвиняемого, он сначала ударил женщину по лицу, а затем в живот. На следующий день 36-летняя женщина умерла в больнице от острой кровопотери из-за разрыва селезенки.

В суде обвиняемый вину свою отрицал. По его словам, он провел свою новую знакомую домой и пошел к себе домой. Однако в это время ему позвонила его девушка, и они договорились о встрече, поэтому он вернулся. Проходя мимо дома, где осталась его знакомая, он увидел, что женщина лежит на земле.

Оценивая доводы сторон, суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.