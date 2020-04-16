На Сумщине спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в смотровую яму гаража 16 августа в 14:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о необходимости помощи.

В с. Ивот Шосткинского района на частном дворе в смотровую яму собственного гаража упала пожилая женщина. По предварительным данным, потерпевшую обнаружила дочь, которая живет неподалеку.

На место вызова прибыло отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. Врачи сделали женщине обезболивания и наложили шину на ногу. Спасатели положили пострадавшую на жесткие носилки, зафиксировали и веревками осторожно подняли на поверхность. Женщину, 1953 г.р. перенесли в «скорую», которая доставила ее в больницу.

Всего в операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.