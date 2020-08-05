В Сумах пропала треть агитационных досок Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник инспекции по благоустройству Руслан Голоперов.

- На решение исполнительного комитета № 362 было проведено обследование досок для агитационных материалов, - доложил он. – Из 48 досок в наличии есть только 32. Остальные отсутствуют.