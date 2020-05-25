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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30443

Сумской водоканал не пустил на проверку представителя Уполномоченного ВРУ по правам человека

Об этом сообщается на странице Представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Сумской области в Фейсбуке.

«По предварительно полученной информации от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области и Государственной экологической инспекции в Сумской области, в КП «Горводоканал» Сумского городского совета отсутствует разрешение на пользование недрами на добычу питьевых подземных вод, отсутствует заключение по оценке воздействия на окружающую среду при добыче подземных вод. КП «Горводоканал» Сумского городского совета отнесено в перечень 100 объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды на общегосударственном уровне, отсутствует разрешение на осуществление операций в сфере обращения с отходами, не проведена работа по налаживанию работы очистных сооружений для предотвращения сброса сточных вод с превышением нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) в результате чего систематически осуществляется сброс сточных вод в р. Псел с превышением нормативов ПДС в частности: сброс взвешенных веществ превышен в 1,7 раза, нитритов в 2,4 раза. Биологическое потребление кислорода превышен в 1,1 раз, химическое потребление кислорода - в 1,2 раза, что подтверждается результатами ведомственного лабораторного контроля.

С целью проверки имеющейся информации и мониторинга состояния соблюдения требований законодательства в сфере охраны права человека на безопасные для жизни и здоровья поверхностные воды региональный представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Сумской области Дмитрий Бойченко вместе с региональным координатором взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека в Сумской области Мариной Ежкун посетили КП «Горводоканал» Сумского городского совета, однако, членов мониторинговой группы представители предприятия не допустили в помещения для проведения мониторингового визита и не предоставили запрашиваемых документов.

Даже после вмешательства сотрудников патрульной полиции работники заведения не позволили региональному представителю Уполномоченного по Сумской области пройти на территорию КП.

Для принятия соответствующих мер реагирования было подано заявление в Сумской отдел полиции по отношению препятствование деятельности Уполномоченного.

По факту недопуска мониторинговой группы в КП «Горводоканал» Сумского городского совета будет составлен протокол о совершении административного правонарушения за невыполнение законных требований представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по ст.188-40 КоАП, санкция за которое составляет от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Право КП «Горводоканал» Уполномоченный по правам человека
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