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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32283

В Сумах мошенник выманил у пенсионерки 55 тысяч

Аферист, представившись врачом, сообщил 79-летней женщине, что ее сын в больнице и нуждается в срочном дорогостоящем лечении. Мать, пытаясь помочь сыну, передала ему через «врача» 55000 гривен.

В Сумской отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась жительница областного центра. Потерпевшая рассказала, что вчера на ее стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился врачом и сообщил, что ее сын попал в больницу с многочисленными переломами. Поэтому, для его лечения срочно необходимы деньги. Старушка ответила незнакомцу, что у нее есть сбережения: 1200 долларов, 600 евро и 2000 гривен. Собеседник сказал, чтобы она передала все эти средства работнику больницы, который придет к ней домой.

Женщина выполнила все указания собеседника и отдала собранные средства незнакомцу, который через несколько минут появился у нее на пороге.

А уже через минут пять в квартире снова раздался звонок. Подняв трубку, бабушка услышала уже знакомый ей голос. Врач сказал, что не хватает 2000 гривен, которые она обещала отдать.

Поэтому вскоре неизвестный мужчина снова вернулся за остальными деньгами.

После чего, опомнившись, пенсионерка позвонила своему второму сыну, чтобы рассказать о трагедии. И в разговоре с ним поняла, что стала жертвой аферистов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника.

Полиция в очередной раз предостерегает граждан: не доверяйте незнакомым собеседникам, кем бы они ни представлялись. Старайтесь как можно быстрее перезвонить тому, кто якобы нуждается в немедленной помощи, или людям, которые могут в данный момент быть рядом с ним и подтвердить или опровергнуть тревожную информацию.

Если же вы все же попали на «крючок» аферистов - как можно быстрее звоните в полицию. Чем скорее правоохранители начнут поиски злоумышленников, тем больше шансов вернуть утраченные средства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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